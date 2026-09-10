Достопримечательное место пусто не бывает

Башкультнаследие признало допустимым строительство ООО «Технология-СП» многоэтажки в квартале улиц уфимской Черниковки: Первомайская — Победы — Шумавцова — Маяковского. Это следует из мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом республики. Ранее ведомство включило 90 домов, расположенных в квартале, в перечень охраняемых государством как часть исторической градостроительной планировки и застройки. «Технология-СП» требовала исключить из списка здания в двух кварталах, так как там находились объекты недвижимости, принадлежащие компании. По мировому соглашению застройщик должен учитывать, что дом строится на территории достопримечательного места. По словам руководителя Башкультнаследия, данное соглашение не навредит памятникам культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение Башкультнаследия с застройщиком

Фото: Идэль Гумеров Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение Башкультнаследия с застройщиком

Фото: Идэль Гумеров

ООО «Технология-СП» заключило мировое соглашение с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия (Башкультнаследие), следует из определения арбитражного суда республики.

В октябре 2025 года компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным приказа Башкультнаследия от 17 июля 2025 года о включении выявленного объекта культурного наследия «Градостроительная планировка и застройка центральных улиц города Черниковска Башкирской АССР», состоящего из 90 домов, в перечень охраняемых государством в качестве памятника культуры.

Компания просила исключить из этого списка кварталы улиц Победы, Шумавцова, Маяковского и Первомайской, а также Мира, Нежинской, Ульяновых, Шумавцова, Александра Невского, 40 лет Октября, Победы и Архитектурной. Кроме того, «Технология-СП» настаивала на исключении из документа двух нежилых зданий на улице Победы: двухэтажного площадью 1,13 тыс. кв. м,. с земельным участком 3,65 тыс. кв. м и одноэтажного площадью 62,5 кв. м с земельным участком 83 кв. м.

ООО «Технология СП» зарегистрировано в сентябре 2007 года. Владельцем является Алексей Мохов. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2025 году выручка составила 1,8 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб.

В ходе судебных заседаний компания успешно ходатайствовала о заключении мирового соглашения.

По условиям документа, застройщик отказался от исковых требований, а также согласился сохранить специальный режим владения, пользования и распоряжения объектом культурного наследия с принадлежащими ему домами и земельными участками под ними.

В свою очередь Башкультнаследие признало соответствующей требованиям «Пояснительную записку к градостроительному анализу квартала…», разработанную экспертом Димом Абдулгужиным, предоставленную «Технологией СП».

Кроме того, ведомство признало допустимым строительство в границах квартала, ограниченного улицами Первомайской, Победы, Шумавцова и Маяковского, многоквартирного жилого дома высотой от семи до десяти этажей. Возможно повышение этажности до 12 этажей при наличии обоснования и положительного заключения со стороны органов охраны объектов культурного наследия, отмечается в определении суда.

Ведомство допускает строительство здания только при условии его соответствия требованиям к деятельности в границах территории достопримечательного места (один из видов объектов культурного наследия, находящегося под госохраной), норм градостроительного проектирования и материалам градостроительного планирования, а также другим требованиям законодательства.

Мировое соглашение не является разрешением на строительство, которое может выдать только администрация города, заявил начальник Башкультнаследия Салават Кулбахтин. Историческая застройка, по его словам, останется достопримечательным местом, а объектам культурного наследия ничего не угрожает.

В «Технологии СП» сообщили «Ъ», что согласны с определением суда и в дальнейшем планируют действовать в соответствии с требованиями законодательства.

Майя Иванова