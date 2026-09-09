В Саратове обсудят экономический потенциал гастрономии

25 сентября в технопарке «Саратов Диджитал» состоится III форум креативных индустрий «Креативный Саратов». Ключевой темой мероприятия в этом году станет гастрономия, сообщает организатор — министерство инвестиционной политики Саратовской области.

Отрасль рассматривается как одно из 16 перспективных направлений креативной экономики. В ходе пленарной и профильных сессий федеральные спикеры, региональные рестораторы и представители власти оценят вклад гастрономии в экономику субъекта, а также обсудят управленческие вызовы и реальные кейсы в ресторанном бизнесе.

В деловую программу войдут презентация регионального гастрономического гида, вопросы адаптации традиционной саратовской кухни и представление авторского блюда от Клуба шефов области. Участие в форуме бесплатное, однако из-за ограничения вместимости площадки требуется предварительная регистрация, напоминает мининвест.

Никита Маркелов