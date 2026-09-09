Курганской области списали две трети долгов по бюджетным кредитам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Курганской области списывают основную часть задолженности по бюджетным кредитам. Региону разрешили не возвращать Москве две трети долга. Суммарно с Еврейской АО объем амнистии составил около 1 млрд руб. Главное условие — сэкономленные деньги нельзя просто оставить в казне, их обязаны вложить в реальный сектор: новые заводы, дороги и обновление инфраструктуры.

По словам господина Мишустина, подобные долговые послабления получили уже более 80% субъектов РФ, что позволило им финансировать закупку современного общественного транспорта и ремонт инженерных сетей

Евгений Рыженьков