Саратовец получил 19 лет колонии за статус «положенца» в исправительном учреждении

Суд вынес приговор 36-летнему саратовцу, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Мужчина получил 19 лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима, сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове осудили криминального авторитета из колонии

Фото: прокуратура Саратовской области В Саратове осудили криминального авторитета из колонии

Фото: прокуратура Саратовской области

По данным ведомства, с ноября 2019 года осужденный, находясь в исправительном учреждении региона, приобрел криминальный статус так называемого положенца. Обладая авторитетом, он распространял среди других заключенных неформальные нормы и правила поведения, установленные в преступной среде.

Суд установил, что фигурант распределял сферы влияния внутри учреждения, назначал из числа осужденных «смотрящих» и принимал решения о применении мер воздействия за нарушение криминальных традиций. Также он совершал иные действия, направленные на поддержание и распространение криминальной идеологии.

Приговор вынесен по ст. 210.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Марина Окорокова