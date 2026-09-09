ЦИК выявил неуказанные доходы и имущество у кандидатов от Татарстана

Центральная избирательная комиссия выявила не указанные кандидатами сведения о доходах, имуществе, счетах и участии в организациях. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В частности, у кандидата Виталия Белоусова обнаружили 407 земельных участков в Московской области, а также дополнительные банковские счета на общую сумму около 1,5 млн руб. и доход в виде процентов по вкладам — 163 тыс. руб.

У кандидата Айдара Гизатова ФНС выявила расхождение в доходах по декларации УСН: вместо указанных 3 млн руб. ведомство подтвердило 9 млн руб. Кроме того, на его счетах находилось более 7,5 млн руб.

У Радика Кашафова выявили дополнительные объекты недвижимости, два банковских счета и долю 1,5% в ООО «Митра».

Кроме того, ЦИК установил не указанные кандидатами транспортные средства и доли в коммерческих организациях у ряда других кандидатов. Их список опубликован на сайте ЦИК.

Анна Кайдалова