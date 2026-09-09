В Самарской области зять уговорил тещу стать драгдилером и продать 4,3 кг наркотиков

Прокуратура Самарской области поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, признанной виновной в незаконном сбыте наркотиков и покушении на их сбыт (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Следствие установило, что она состояла в преступной группе вместе с членами своей семьи. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Самарской области Фото: Прокуратура Самарской области

Как установил суд, в октябре 2022 года женщина действовала в составе организованной группы под руководством своего зятя. В этой же группе вместе с ней состояли ее сын и другие соучастники. В своей квартире женщина расфасовывала тяжелый наркотик на мелкие партии и передавала их для дальнейшего сбыта. В частности, один из свертков с запрещенным веществом она реализовала через тайник.

Противоправную деятельность группы пресекли силовики: из незаконного оборота было изъято свыше 4,3 кг наркотического средства, а также его прекурсоры. С учетом позиции прокурора суд назначил женщине наказание в виде 10 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении организатора и других участников преступной группы выделено в отдельное производство.

Георгий Портнов