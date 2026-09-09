21-летнюю волгоградку будут судить за обман пенсионеров

Суд в Волгограде рассмотрит уголовное дело 21-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве. Ее действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградке вменяется хищение 6 млн рублей у пенсионеров

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» Волгоградке вменяется хищение 6 млн рублей у пенсионеров

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Следствие полагает, что девушка входила в состав ОПГ в качестве курьера. Члены группировки звонили пенсионерам и, представляясь правоохранителями, убеждали пожилых людей снимать сбережения со счетов.

Фигурантка забирала деньги у пенсионеров в Волгограде и Волжском. Обвиняемая использовала кодовые слова, после чего передавала деньги организаторам. Сумма ущерба составила более 6 млн руб.

Марина Окорокова