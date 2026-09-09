В Марий Эл капитально отремонтируют мост через реку Ошлу на автодороге Ильинка — Пуял. На эти цели выделят 280,5 млн руб., следует из тендера на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл на ремонт моста через Ошлу направят 280,5 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В Марий Эл на ремонт моста через Ошлу направят 280,5 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Работы будут финансироваться из республиканского бюджета. Завершить капитальный ремонт моста планируется не позднее 27 августа 2027 года.

Заказчиком выступает ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор».

Анна Кайдалова