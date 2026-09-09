В Марий Эл на ремонт моста через Ошлу направят 280,5 млн рублей
В Марий Эл капитально отремонтируют мост через реку Ошлу на автодороге Ильинка — Пуял. На эти цели выделят 280,5 млн руб., следует из тендера на сайте госзакупок.
В Марий Эл на ремонт моста через Ошлу направят 280,5 млн рублей
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Работы будут финансироваться из республиканского бюджета. Завершить капитальный ремонт моста планируется не позднее 27 августа 2027 года.
Заказчиком выступает ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор».