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В Марий Эл на ремонт моста через Ошлу направят 280,5 млн рублей

В Марий Эл капитально отремонтируют мост через реку Ошлу на автодороге Ильинка — Пуял. На эти цели выделят 280,5 млн руб., следует из тендера на сайте госзакупок.

В Марий Эл на ремонт моста через Ошлу направят 280,5 млн рублей

В Марий Эл на ремонт моста через Ошлу направят 280,5 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Марий Эл на ремонт моста через Ошлу направят 280,5 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Работы будут финансироваться из республиканского бюджета. Завершить капитальный ремонт моста планируется не позднее 27 августа 2027 года.

Заказчиком выступает ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор».

Анна Кайдалова