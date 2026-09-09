В Ульяновске арестован подозреваемый в заказном убийстве, совершенном 26 лет назад

Спустя 26 лет после резонансного заказного убийства следователи установили киллера, сообщило в среду следственное управление СКР по Ульяновской области.

Как сообщает ведомство, осенью 2000 года в Ульяновске возле одного из домов по бульвару Хо Ши Мина было обнаружено тело 38-летнего гендиректора коммерческой фирмы по сбыту автомобилей и запчастей с огнестрельным ранением головы. В СУ СКР признают, что в те годы установить исполнителя не удалось и следствие было приостановлено, но следователями во взаимодействии с сотрудниками оперативных подразделений полиции «была организована планомерная работа по изучению обстоятельств преступления, в итоге которой был установлен свидетель, ранее опасавшийся давать показания. Он и сообщил на допросе сведения о 49-летнем жителе Ульяновска, который мог быть причастен к преступлению. В минувший вторник подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору (п. «ж» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и в незаконном хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Решением суда обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца. Как сообщает УМВД, при задержании в ходе обыска у подозреваемого была обнаружена в гараже боевая граната.

По данным пресс-службы Засвияжского райсуда, речь идет об убийстве предпринимателя и криминального авторитета Валерия Хабатулина по кличке Хобот. Он занимал должность гендиректора фирмы по сбыту автомобилей «УАЗ» и был теневым членом совета директоров ОАО «УАЗ». Также он был известен как спонсор команды автогонщиков, которая незадолго до его гибели прославила автозавод победой на соревнованиях в Японии. Высшего или специального образования и профессии Валерий Хабатулин не имел, в начале 1990-х работал контролером на УЗТС, затем вошел в бригаду криминального авторитета Олега Моргучева по кличке Студент (убит в 1994 году), затем возглавил компанию по сбыту автомобилей «УАЗ». Накануне выборов нового губернатора в регионе стали появляться новые интересанты, желавшие стать дилерами «УАЗа», которые просили Хобота поделиться большой частью подконтрольного рынка, но тот им отказал. После этого, по версии следствия, в 2000 году «у группы лиц возник умысел на организацию заказного убийства в целях устранения конкурента».

В СУ СКР отмечают, что киллеру за убийство авторитета было предложено денежное вознаграждение. Ему дали пистолет калибра 9 мм. 21 декабря 2000 года в 18 час. вечера на оживленной улице исполнитель выстрелил жертве в голову и быстро скрылся с места преступления, «не оставив следов».

По данным источника «Ъ-Волга», исполнитель — представитель местного криминала Василий Мельников, который уже был приговорен ранее к 10 годам лишения свободы за соучастие в убийстве криминального авторитета Константина Гайдукова и, отсидев свой срок, вышел на свободу. По словам собеседника, обвиняемый признал вину частично, подтвердив, что принимал участие в организации убийства, но в жертву не стрелял.

В СУ СКР также сообщили, что следствием установлены и личности заказчиков убийства. Имена заказчиков пока не называют, но отмечают, что они — из Ульяновской области, но сейчас их уже нет в живых.

Андрей Васильев, Ульяновск