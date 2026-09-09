В Прикамье ищут строителя очистных сооружений за 2,6 млрд рублей

АО «Корпорация развития Пермского края» объявило закупку на выполнение работ по строительству очистных сооружений в Чайковском. Как следует из информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 2,65 млрд руб. Заявки на участие принимаются до 25 сентября.

Согласно техзаданию, подрядчик должен провести работы по строительству оросительных систем, водоотводных конструкций, водоочистных станций, а также насосных станций и прочих инженерных коммуникаций для водоснабжения и газоснабжения. Также он обязан произвести благоустройство территории. В акте передачи строительной площадки указано, что победителю торгов отведут два участка. Один из них имеет площадь 67,8 тыс. кв. м, второй — чуть более 1 тыс. кв. м. Оба находятся на берегу Камы. Все работы необходимо завершить до 31 мая 2028 года.

Ранее стало известно, что Пермский край получил 2,5 млрд руб. из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений в Чайковском. Они были построены в 1960-е годы, и с тех пор не проходили капитального обновления. Сейчас очистные находятся в изношенном состоянии. По проекту планируется полная реконструкция станции биологический очистки сточных вод. Общая стоимость модернизации составит свыше 4 млрд руб.