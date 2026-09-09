Орловское УФАС оштрафовало Совкомбанк за рекламу бизнес-счета на радио

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области посчитало, что реклама Совкомбанка в эфире радио «Вести FM» нарушает законодательство, и на этом основании назначило финансовой организации штраф в размере 400 тыс. руб. Об этом в УФАС сообщили 9 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ведомства, в рекламе Совкомбанка заявлялось о возможности бесплатного открытия счета для бизнеса «за ноль рублей» и озвучивалось предложение «удерживать выгоду до 2027 года». При этом, как указали в УФАС, не были раскрыты существенные условия сохранения бесплатного обслуживания. На рекламу антимонопольщикам пожаловался неназванный гражданин.

«Отсутствие в рекламе какой-либо существенной части информации о рекламируемом товаре приводит к искажению смысла рекламы и способствует введению в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой услугой»,— заявили в управлении ФАС по Орловской области.

В конце июля «Ъ-Черноземье» рассказывал, что орловское УФАС выписало Т-банку штраф в размере 400 тыс. руб. Ведомство отреагировало на обращение гражданина с жалобой на рекламу банка, звучавшую в эфире радиостанции Love Radio.

Денис Данилов