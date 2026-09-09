В Самаре у компании выявили занижение таможенной пошлины на сумму 11,7 млн рублей

Куйбышевская транспортная прокуратура во время проверки соблюдения требований законодательства в сфере таможенного регулирования выявила у организации занижение размера ввозной таможенной пошлины на изделия иностранного производства. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Согласно опубликованной информации, организация в Самаре при декларировании изделий иностранного производства не включила в таможенную стоимость ввозимых товаров расходы на проектирование, разработку, инженерные и конструкторские работы, необходимые для их производства.

По требованию транспортной прокуратуры таможенный орган провел дополнительную проверку, в декларацию на товары внесены необходимые изменения. В результате в федеральный бюджет доначислены платежи на сумму свыше 11,7 млн руб.

Руфия Кутляева