Режиссера Айнура Аскарова удостоили ордена Салавата Юлаева

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил орденом Салавата Юлаева уфимского кинорежиссера, сценариста и продюсера Айнура Аскарова. Награждение состоялось на Совете по вопросам развития культуры и искусства при главе республики.

39-летний Айнур Аскаров является сооснователем и руководителем киностудии «Аскарфильм». Среди прочих он снял драмеди «Из Уфы с любовью» (картина вышла в 2017 году) и семейный фильм «Отряд Таганок» (вышел в 2021 году).

В один день с господином Аскаровым ордена Салавата Юлаева удостоен солист музыкально-литературного лектория Башгосфилармонии Азамат Тимиров.

Орден Салавата Юлаева является третьей по статусу наградой Башкирии. В числе его кавалеров — главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктор Козлов, председатель Союза писателей Башкирии Айгиз Баймухаметов, бывший премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев, первый президент Башкирии Муртаза Рахимов.

Идэль Гумеров