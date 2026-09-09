В Оренбуржье горит степь: что известно

В Оренбургской области почти две недели сохраняется напряженная ситуация с ландшафтными пожарами — в шести муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности, в Беляевском и Кваркенском районах действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ее пик пришелся на последние трое суток. К тушению второй день подряд привлекаются авиация и аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей. Поля в Оренбуржье уже выгорели на площади, сопоставимой с площадью полумиллионного города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

В Оренбургской области 7 сентября усилились масштабные природные пожары: полыхают десятки тысяч гектар земли. Тушение огня, как сообщили в региональном МЧС, осложняют сильные порывы ветра и жаркая погода, пламя быстро распространяется по сухой траве в степях. В двух муниципалитетах — Беляевском и Кваркенском районах — на данный момент введен режим ЧС, всего в пункты временного размещения было эвакуировано порядка 55 человек.

К тушению пожара в Беляевском районе утром 8 сентября впервые с начала ЧС была привлечена авиация — в работах участвовали самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. Кроме того, на помощь оренбургским спасателям прибыли две аэромобильные группировки из соседних регионов: из Самарской области были направлены 50 человек и 7 единиц техники, из Ульяновской — 27 человек и 2 единицы техники.

По данным оперативного штаба, в Беляевском районе работают 260 человек и 60 единиц техники, хотя еще вечером 7 сентября эти числа составляли 80 и 22 соответственно. В Адамовском районе к тушению привлечены 10 человек и 4 единицы техники, в Новоорском — 11 человек и 5 единиц, в Кваркенском — 12 человек и 6 единиц, а в Кувандыкском — 10 человек и 5 спецмашин. Работу осложняет сильная ветровая нагрузка: из-за степного ветра огонь стремительно распространялся по полям и сухой траве. В региональном МЧС «Ъ-Волга» заявили, что ситуация находится под контролем.

В администрации Беляевского района корреспонденту «Ъ-Волга» сообщили, что в 15:20 8 сентября пожар был полностью локализован. «Спасатели проезжают, смотрят, чтобы не было новых очагов. На территории района также работает пункт временного размещения граждан, в котором сейчас находятся 12 человек из поселков Красноуральский и Бурлыкский. После полной ликвидации огня он будет свернут. Всех обеспечивают горячим питанием, у нас работают добровольцы, которые поставляют еду эвакуированным и воду для сотрудников МЧС. В первый день пожара пострадал один человек 1996 года рождения — доброволец, получивший ожоги и направленный на лечение в Оренбург. В остальном угрозы населению нет», — рассказала первый замглавы района Лариса Бучнева.

Вечером 8 сентября стало известно об очередном введенном режиме ЧС — теперь на территории Кваркенского района. В поселке Октябрьский огонь ландшафтного пожара огня перешел на два жилых дома. В превентивных целях спасатели эвакуировали 42 человека, из которых 14 разместили в ПВР на базе местного техникума, оставшиеся 28 спасенных переехали к родственникам. К ликвидации пожара привлечено 78 человек, 35 единиц техники. Ландшафтный пожар в районе тушил также ИЛ-76, на очаг возгорания сброшено 42 т воды. Число спасателей к утру было увеличено до 83 человек.

Очевидцы природных пожаров рассказывают, что часть полей сгорела дотла. «Когда выходишь на улицу, щиплет глаза, в воздухе стоит едкий запах, кругом темный дым. Дышать очень трудно. Степи стали просто черными», — делятся с «Ъ» жители Октябрьского.

Региональное управление Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проводит мониторинг качества атмосферного воздуха на границе жилой застройки с подветренной стороны в населенных пунктах, а также контролирует работу развернутых пунктов временного размещения.

Мониторинг уже выявил предельно допустимые концентрации вредных веществ. В селе Красноуральск зафиксировано превышение содержания оксида углерода и оксида азота, в селе Жанаталап Беляевского района — повышенное содержание оксида азота.

Жителям населенных пунктов в зоне задымления рекомендовано минимизировать пребывание на открытом воздухе, ограничить прогулки детей, использовать увлажненные защитные маски при выходе на улицу, проводить регулярную влажную уборку помещений, не открывать окна и не использовать вентиляционное оборудование, засасывающее воздух с улицы.

По данным регионального ГУ МЧС, с 9 по 15 сентября в Оренбурге и Оренбургском районе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс. Власти призывают жителей соблюдать запрет на посещение лесов, не сжигать мусор на садовых и дачных участках, не разводить костры и не поджигать сухую траву. В случае объявления превентивной эвакуации необходимо строго следовать рекомендациям оперативных служб.

Степные пожары в Оренбургской области происходят регулярно: засушливый климат и сильный ветер способствуют этому. В этом году масштаб бедствия один из крупнейших за всю историю региона. Пожар охватил площадь, сопоставимую с площадью города с полумиллионным населением.

Яна Вежлева