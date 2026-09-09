В Самарской области в селе Шигоны расчистку пруда на реке Бурочка завершат в сентябре

В селе Шигоны планируется завершить работы по расчистке пруда Барский на реке Бурочка в сентябре. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации министерства, для расчистки задействованы два экскаватора — для работы на берегу и на воде. Также задействованы несамоходные баржи и самосвалы: первая группа техники служит для удаления водной растительности и донных отложений, вторая — для транспортировки и вывоза извлеченного материала.

Согласно опубликованным ведомством данным, улучшение экологического состояния Барского пруда также улучшит условия проживания 4556 жителей Шигон.

Руфия Кутляева