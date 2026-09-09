Опасный объект с углекислотой в Волгоградской области закрыли на месяц

Суд приостановил на 30 суток деятельность производственного объекта в Волгоградской области из-за нарушений при эксплуатации резервуаров с жидкой углекислотой (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ). Приставы уже опечатали емкости. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Волгоградской области Фото: ГУ ФССП по Волгоградской области

Нарушения выявили специалисты Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. У индивидуального предпринимателя отсутствовало разрешение на эксплуатацию объекта, резервуары не состояли на учете, не была проведена экспертиза промышленной безопасности, а способ их установки создавал риск опрокидывания.

Предприниматель предупрежден об административной ответственности в случае нарушений в период приостановки. Контроль за исполнением решения суда ведут приставы.

Нина Шевченко