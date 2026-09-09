Главный тренер «Трактора» пропустит матч команды в Казани

Матч хоккейного клуба «Трактор» в Казани 9 сентября пропустит главный тренер команды Скотт Гордон по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ХК.

Скотту Гордону стало плохо после матча «Трактора» с «Автомобилистом». Его решили оставить под наблюдением врачей в Екатеринбурге.

«Сразу хочу всех успокоить: Скотт чувствует себя хорошо, но еще пару дней будет вне рабочей зоны. Исходя из текущей ситуации, мы рассчитываем, что он присоединится к команде уже после возвращения „Трактора“ с выездной серии»,— подчеркнул генеральный директор клуба Иван Савин.