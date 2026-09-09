В Татарстане купят 65 квартир для детей-сирот за 295 млн рублей

В Татарстане на покупку 65 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделили 295 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Квартиры приобретут в нескольких районах республики. Больше всего (20 квартир) — в Алькеевском районе, еще 15 — в Аксубаевском, семь — в Чистопольском, шесть — в Кукморском, пять — в Мамадышском.

Площадь каждого жилого помещения должна составлять от 24 до 36 кв. м. Гарантийный срок на ремонт и техническое обслуживание квартир — не менее двух лет с даты их приемки.

Заказчиком выступает Министерство земельных и имущественных отношений республики.

Анна Кайдалова