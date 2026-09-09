В Волгограде школьника отправили в СИЗО за поджог полицейской «Газели»

Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу до 8 ноября 17-летнего жителя Среднеахтубинского района. Несовершеннолетнего обвиняют в террористическом акте (ст. 205 УК РФ) после того, как он попытался поджечь служебный микроавтобус у отдела полиции в Волжском. По версии следствия, на преступление подростка толкнули «кураторы» из Telegram, использующие схемы социальной инженерии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Волгоградской области Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов региона, инцидент произошел в ночь на 8 сентября около 03:40. Подросток проник на территорию отдела полиции и попытался поджечь служебную «Газель» с надписью «дежурная часть», заложив под капот пропитанные горючей жидкостью тряпки. Возгорание заметили операторы камер видеонаблюдения, благодаря чему пожар был оперативно локализован, а ущерб оказался минимальным.

Судья удовлетворил требования следствия и арестовал фигуранта, сославшись на тяжесть инкриминируемой статьи. Следствие квалифицирует действия подростка по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Никита Маркелов