Пострадавшие в Решетихе от ударов БПЛА дома отремонтируют за счет бюджета

Администрация Володарского округа Нижегородской области объявила закупку на ремонт квартир в двух домах в Решетихе, пострадавших от ударов беспилотников. Начальная стоимость работ составит 662,3 тыс. руб., следует из документации лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Работы должны быть завершены до 26 ноября 2026 года, их профинансирует муниципальный бюджет.

Заявки на торги принимают до 10 сентября, поставщика услуги определят 14 сентября.

Владимир Зубарев