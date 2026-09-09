В Йошкар-Оле установили первое блочно-модульное укрытие. Железобетонная конструкция появилась на улице Суворова рядом с остановкой «ММЗ», сообщил врио мэра города Антон Трудинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Йошкар-Оле установили первое модульное укрытие

Фото: Врио мэра Йошкар-Олы Антон Трудинов В Йошкар-Оле установили первое модульное укрытие

Фото: Врио мэра Йошкар-Олы Антон Трудинов

Укрытие предназначено для защиты людей, находящихся на открытой местности во время атаки БПЛА. Основными местами укрытия в городе остаются подвалы жилых домов и общественных зданий.

До ноября в разных районах Йошкар-Олы планируют установить еще 11 таких конструкций.

Анна Кайдалова