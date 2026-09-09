В Оренбуржье стартовал экономический форум с участием 19 регионов и пяти стран

В Оренбургской области впервые прошел масштабный экономический форум «Развиваем Оренбуржье вместе». Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, на площадку приехали 210 федеральных экспертов, представители профильных отраслевых союзов, а также 75 компаний из 19 регионов, которые привезли оборудование: в течение трех дней они будут демонстрировать технологии и обмениваться опытом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Оренбургской области Фото: Правительство Оренбургской области

В форуме участвуют делегации из Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Киргизии и почетный гость — генеральный консул Индии в Казани господин Джейсундхар. Организаторы заявили, что мероприятие станет рабочей площадкой для международного сотрудничества и промышленной кооперации.

По словам господина Солнцева, проведение такого форума соответствует стратегии развития области и направлено на укрепление экономического потенциала Оренбуржья.

Яна Вежлева