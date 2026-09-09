В Татарстане признали незаконным запрет на использование «шифа» в названии центра

Татарстанское УФАС признало недобросовестной конкуренцией действия предпринимателя, который пытался запретить медицинскому центру «Шифа» использовать это слово в названии. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольной службы.

Предприниматель зарегистрировал товарный знак «шифа» в 2017 году и в 2024-м обратился в суд с иском к одноименному медицинскому центру. Он потребовал 3 млн руб. в качестве компенсации упущенной выгоды и морального вреда. При этом подтвердить, что с 2017 года он оказывал медицинские услуги, предприниматель не смог.

Кроме того, выяснилось, что название «шифа» используется в республике как минимум 40 организациями с лицензиями на различные виды деятельности. В антимонопольной службе посчитали, что попытка запретить конкуренту использовать это слово создает препятствия для его работы и может привести к вытеснению с рынка медицинских услуг.

Анна Кайдалова