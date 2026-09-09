В Самаре после капремонта крыши в квартире МКД появилась «голубятня» в ванной

Жительница дома № 25А на улице Спортивной в Самаре пожаловалась в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) на последствия ремонта крыши: в ее квартиру дважды залетали голуби — прямо в ванную комнату. По словам женщины, птицы попадают в жилье через дымоход. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Помимо проблемы с пернатыми, жильцы дома столкнулись с сильным шумом: металлические колпаки на дымоходах, изготовленные из некачественного металла, при сильном ветре громко стучат — звук слышен даже на первых этажах.

Ранее собственники уже обращались в ОНФ с претензиями к ходу ремонта крыши. Общественники взяли ситуацию на контроль и отслеживали работы на разных этапах. Но после завершения капремонта выявили новые недочеты.

В фонд капремонта и управляющую компанию поступили многочисленные обращения по этому поводу, но меры так и не были приняты. Представитель заказчика пообещал обследовать объект, но на место так и не выехал.

В связи с этим Народный фронт направил в ФКР официальное обращение и потребовал устранить нарушения до наступления холодов.

Георгий Портнов