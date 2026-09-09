Директора и завуча кушнаренковской гимназии уволили после ранения школьника

Директор гимназии села Кушнаренково и его заместитель по воспитательной работе отстранены от должностей, сообщает телеканал UTV со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения Башкирии.

2 сентября один из учеников школы напал с ножом на одноклассника. Спустя несколько дней глава Башкирии Радий Хабиров потребовал уволить директора и завуча, обвинив руководство школы в укрывательстве конфликта между детьми. Кроме того, господин Хабиров задался вопросом о возможной халатности, повлекшей чрезвычайное происшествие.

С сентября 2022 года директором гимназии Кушнаренково был Азамат Асылов.

Идэль Гумеров