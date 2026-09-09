Число заболевших мышиной лихорадкой в Удмуртии выросло втрое в январе—августе

Заболеваемость мышиной лихорадкой в Удмуртии выросла в январе—августе до 656 случаев, что в три раза больше, чем годом ранее. Динамику «Ъ-Удмуртия» подсчитал по данным Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Среди муниципалитетов—лидеров по показателю заболеваемости — Кизнерский (337,2 заболевших при масштабировании на 100 тыс. населения), Вавожский (188,3) и Сюмсинский (180,5) районы.

Почти половина случаев, или 47,5%, связаны с бытовыми факторами по месту жительства — через пыль, во время уборки, при употреблении загрязненной грызунами пищи и через грязные руки. Еще треть заразилась во время охоты, рыбалки, сбора ягод и грибов в лесах.