Константин Струков не смог оспорить обнуление долга своих бывших компаний

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решения первой инстанции и признал займы, выданные Константином Струковым национализированным ООО «Бизнес-Актив» и «Хоум», вкладом в имущество организаций. Информация отражена в картотеке арбитражных дел.

ООО «Хоум» и ООО «Бизнес-актив» ранее принадлежали близкому кругу лиц Константина Струкова. Компании подали заявления к экс-владельцу в начале мая. Общая сумма списанных долгов, по данным источника „Ъ-Южный Урал“, составила более 850 млн руб. В мае также был удовлетворен схожий иск ООО «Управляющая компания ЮГК». Как сообщал источник, речь идет о списании более 17 млрд руб.

В июле прошлого года Советский районный суд принял решение изъять у бизнесмена более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК», а также обратить в доход государства управляющую компанию ЮГК, ООО «Бизнес-актив», «Хоум», «Уралтранскомплект» и доли в прочих компаниях.

Виталина Ярховска