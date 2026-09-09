Сбросы Волжской ГЭС ограничены сверху 6,5 тысяч кубометров в секунду

С 11 сентября по 10 октября средние за период сбросные расходы через Волгоградский гидроузел (Волжская ГЭС) установлены на уровне 6000–6500 куб. м/с. Это следует из указаний Росводресурсов от 8 сентября 2026 года. Решение принято межведомственной рабочей группой по регулированию режимов водохранилищ Волжско-Камского каскада на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

До 10 сентября для гидроузла действует диапазон 6000–7000 куб. м/с с допустимым повышением уровня до 15,2 м. Таким образом, ведомство снизило лишь верхнюю границу на 500 куб. м/с, сохранив нижнюю; режим донаполнения водохранилища сменен режимом поддержания. Аналогичный расход 6000–6500 куб. м/с установлен и для Куйбышевского водохранилища. Минимальные и максимальные среднесуточные расходы на период не заданы. На тот же период для Волгоградского водохранилища задан режим поддержания уровня верхнего бьефа в пределах отметок 14,5–15,2 м Балтийской системы (НПУ — 15,0 м).

По прогнозу Росгидромета, приток воды в гидроузлы Волги и Камы в сентябре составит 10,9–14,9 куб. км — около 112% нормы в 11,5 куб. км; наибольший приток ожидается в Нижнекамское (140% нормы), Камское (129%) и Куйбышевское (128%) водохранилища, наименьший — в Чебоксарское (100%). Нынешний режим выше прошлогоднего: с 11 сентября по 10 октября 2025 года сбросы составляли 5300–5500 куб. м/с. Следующее заседание рабочей группы пройдет в октябре.

Никита Маркелов