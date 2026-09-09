Количество сделок по покупке вторичного жилья в Башкирии выросло на 14%

В Башкирии в первом полугодии этого года оформлено 45,9 тыс. сделок по покупке готового жилья, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Башкирии. 45% операций были совершены с привлечением ипотечных кредитов, тогда как годом ранее доля таких сделок составляла 38%.

Заместитель руководителя регионального управления Росреестра Марина Мартынова объясняет рост активности тем, что покупатели все чаще отдают предпочтение вторичному рынку из-за возможности сразу заселиться в квартиру. Госпожа Мартынова подчеркнула, что многие покупатели используют ипотеку лишь для покрытия разницы между стоимостью объекта и собственными накоплениями.

Олег Вахитов