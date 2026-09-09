В Оренбургской области вдвое вырастут штрафы за купание в запрещенных зонах

В Оренбуржье в два раза вырастут размеры штрафов за купание в запрещенных зонах. Проект закона рекомендовано принять парламенту в двух чтениях одновременно, сообщает Законодательное Собрание Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ужесточить наказание решили из-за роста числа погибших в этом году на водоемах региона. Минимальный штраф за купание в неположенных местах с 500 руб. увеличивается до 1 тыс. руб., максимальный — с 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.

В Оренбургской области запрещено купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими знаками, заплывать за буйки, подплывать к моторным и весельным лодкам, прыгать в воду с неприспособленных сооружений, находиться на пляжах в пьяном виде.

Голосование по проекту пройдет в новом, восьмом, созыве Заксобрания.

Руфия Кутляева