Челоблсуд утвердил приговор участнице ОПГ похитителей 37 млн рублей

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор участнице преступной группировки Галине Манойловой, которую признали виновной в мошенническом хищении у граждан 37 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей назначили наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2020–2021 годах Галина Манойлова в составе ОПГ похищала у граждан денежные средства, обманывая их и злоупотребляя их доверием. Общий ущерб составил 37,4 млн руб. В декабре 2025 года Калининский районный суд Челябинска приговорил ее к двум годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. руб., а также запретил ей привлекать средства граждан по договорам частного инвестирования на срок два года. Адвокаты фигурантки пытались обжаловать решение, однако апелляционная инстанция оставила его в силе. Назначенное ей наказание отсрочено до достижения ребенком осужденной 14 лет.

Виталина Ярховска