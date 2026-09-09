Меньше всех в Нижегородской области зарабатывают жители Краснобаковского округа

Среднемесячная зарплата в муниципальных образованиях Нижегородской области в первом квартале 2026 года (у организаций с числом работников более 15 человек) варьировалась от 45,72 до 104,16 тыс. руб. В целом по региону она составляла 92,76 тыс. руб., подсчитал Нижегородстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Меньше всех получали жители Краснобаковского округа, больше всех — жители Нижнего Новгорода.

В первой десятке по уровню зарплаты находятся Дзержинск (100,93 тыс. руб.), Выкса (89,25 тыс. руб.), Павловский округ (84,32 тыс. руб.), Бор (75,25 тыс. руб.), Балахнинский округ (75,18 тыс. руб.), Володарский округ (74,91 тыс. руб.), Навашинский округ (74,19 тыс. руб.), Арзамас (72,44 тыс. руб.) и Кулебаки (71,99 тыс. руб.).

Более 70 тыс. руб. получали также жители Городецкого округа (71,3 тыс. руб.) и Первомайска (71,06 тыс. руб.).

В Большеболдинском, Семеновском, Перевозском, Сосновском, Ардатовском, Богородском, Сокольском, Большемурашкинском, Сергачском, Вадском, Дальнеконстантиновском и Княгининском округах средняя зарплата варьировалась от 60,06 до 69,69 тыс. руб.

От 50,27 до 59,67 тыс. руб. получали в Спасском, Ветлужском, Лукояновском, Краснооктябрьском, Варнавинском, Тоншаевском, Воскресенском, Пильнинском, Шарангском, Вознесенском, Гагинском, Шатковском, Вачском, Дивеевском округах, Чкаловске, а также в Бутурлинском, Лысковском, Уренском, Сеченовском округах, Шахунье, Починковском, Ковернинском и Воротынском округах.

Менее 50 тыс. руб., кроме Краснобаковского округа, средняя зарплата была в Тонкинском округе — 49,68 тыс. руб.

Галина Шамберина