Чепецкий мехзавод в Удмуртии завершает модернизацию почти 2 гектаров площадей

Чепецкий механический завод (ЧМЗ) в Глазове завершает реконструкцию производства: модернизировано почти 2 га производственных площадей, закуплено и введено в эксплуатацию более 150 единиц нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии после встречи врио главы республики Ольги Абрамовой с гендиректором ЧМЗ Сергеем Чинейкиным.

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Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии По центру — врио главы Удмуртии Ольга Абрамова

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«На ЧМЗ, например, не только работают по своей ядерной “специальности”, но активно развивают другие направления. А для этого модернизируют производственную базу, внедряют новые технологии»,— сказала госпожа Абрамова.

В частности, титановая трубная продукция ЧМЗ используется в силовых установках кораблей, системах пассажирских самолетов. Из титановых сплавов на других предприятиях изготавливают отечественные имплантаты, материалы для остеосинтеза и медицинский инструмент.

Врио главы посетила металлургический и прокатный цеха ЧМЗ. Во втором из циркониевых заготовок производят трубы для тепловыделяющих элементов — основу топлива для атомных станций. Все российские АЭС работают на топливе, изготовленном с применением циркониевых конструкционных материалов ЧМЗ. Предприятие занимает 18% мирового циркониевого проката.

Справка

Чепецкий механический завод (ЧМЗ) находится в Глазове, Удмуртия. Предприятие было основано в декабре 1946 года. Основное направление деятельности — производство циркониевых оболочек для тепловыделяющих элементов, из которых формируются кассеты ядерного топлива. Циркониевый прокат завода используется в топливе всех энергетических и транспортных реакторов России. Предприятие входит в контур управления топливной компании Росатома «ТВЭЛ». АО «ЧМЗ» было зарегистрировано в 1996 году.