Здание ДК Ленина будет передано в собственность города Перми в начале 2027 года

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем блоге сообщил о том, что строительная группа «Развитие» выкупила здание Дворца культуры в Мотовилихинском районе и в начале следующего года передает его в собственность города. «После этого проведем обследование здания и приступим к ремонту. Поставил главе города задачу — лично контролировать соблюдение сроков. Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены», — написал губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Он подчеркнул, что дворец был ключевым общественным пространством для всей Мотовилихи. «Уверен, здесь снова будут проходить большие мероприятия и ДК станет родным «домом» для каждой семьи Мотовилихинского района. Во дворце смогут заниматься до 20 клубных формирований — это почти 2 тысяч человек: дети, молодежь и взрослые», — уточнил он.

Напомним, ДК им. Ленина с 2005 года находился в собственности евангелистов. В 2005 году этот объект им продало объединение «Мотовилихинские заводы» за 50 млн руб. Власти Прикамья несколько лет назад объявили о намерении вернуть здание в собственность города. Выкуп ДК Ленина входил в обязанность застройщика, реализующего КРТ в Рабочем поселке. По результатам торгов договор на право реализации КРТ заключен с ООО «Карбышева 43» (входит в СГ «Развитие»). Общая площадь проекта КРТ, который включает три несмежные территории, составляет 37,1 гектара. В границы КРТ входят аварийные и ветхие дома, нежилые помещения и объекты социального назначения. Самый большой контур по Уральской улице ограничен улицами Братьев Вагановых и Авиационной. Срок реализации КРТ составит 17 лет.

В обязательства застройщика входят улучшение жилищных условий, ликвидация ветхого и аварийного жилья площадью 8,7 тыс. кв. метров с возведением современных домов. Также предусмотрены ремонт улично-дорожной сети, создание сквера площадью 5 га, где разместятся спортивные и игровые площадки, зоны отдыха, благоустройство территории. Будет создан образовательный комплекс на 500 мест (200 школьных и 300 дошкольных мест).

Как сообщил «Ъ-Прикамье» генеральный директор СГ «Развитие» Алексей Раев, при расселении домов в Рабочем поселке компания будет применять тот же принцип, что и при реализации КРТ на Плеханова. «На Плеханова мы уже прошли этот этап максимально спокойно. Всегда находили компромисс с собственниками, избегали конфликтов, шли навстречу во всем — включая помощь с переездом или ремонт в их новом жилье. Да, мы сознательно пошли на превышение первоначального финансового плана, но обиженным не остался никто», — подчеркнул девелопер.