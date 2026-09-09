На заводе каменной ваты «ООО Роквул» в Елабуге автоматизируют перемещение готовой продукции с производственных линий на склад. На эти цели направят 45 млн руб., сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На автоматизацию работы завода каменной ваты в Елабуге направят 45 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На автоматизацию работы завода каменной ваты в Елабуге направят 45 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пилотный проект на предприятии реализовали в прошлом году. До конца 2027 года планируется автоматизировать также погрузку продукции на беспилотный транспорт.

Автономные электрические системы будут перевозить паллеты без участия водителей. Высвободившихся сотрудников планируют перераспределить на другие производственные участки.

Аналогичные решения намерены внедрить на заводах компании в Выборге и Троицке. Общий объем инвестиций в автоматизацию трех предприятий превысит 100 млн руб.

Анна Кайдалова