«Южные районы Волгограда» заплатят более 200 тысяч рублей за перелом на льду

Советский районный суд Волгограда обязал ООО Группа компаний «Южные районы Волгограда» выплатить более 208 тыс. руб. местной жительнице, получившей травму при падении на неочищенной от наледи придомовой территории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подъезд к офису ГК «Южные районы Волгограда» в феврале 2024 года

Фото: Яндекс Карты Подъезд к офису ГК «Южные районы Волгограда» в феврале 2024 года

Фото: Яндекс Карты

Инцидент произошел 8 февраля 2026 года на улице 64-й Армии. Истица поскользнулась во время прогулки, что подтверждается записью с камер наблюдения и показаниями свидетелей. Ей диагностировали закрытый перелом большого бугра правой плечевой кости со смещением, потребовавший иммобилизации.

Суд установил, что управляющая компания ненадлежащим образом содержала придомовую территорию и проигнорировала досудебную претензию потерпевшей. Взысканная сумма включает расходы на лечение, компенсацию морального вреда, убытки, штраф за несоблюдение добровольного удовлетворения требований потребителя, а также судебные издержки на оплату услуг представителя. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Никита Маркелов