Минстрой Оренбуржья требует вернуть 1,5 млн рублей, переплаченных пострадавшим от паводка

В Советский районный суд Орска поступил иск от министерства строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области о взыскании неосновательного обогащения. Поводом стала излишняя выплата средств жителям, чье жилье пострадало во время весеннего паводка 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина / Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина / Коммерсантъ

Деньги перечислялись на капитальный ремонт помещений из расчета 9 тыс. руб. за 1 кв. м. В ряде случаев при начислении были допущены ошибки — в одном из объектов в Орске неверно учли площадь и долю собственника, из-за чего сумма оказалась завышена. Общая переплата составила 2,9 млн руб.

После получения претензии ответчик вернул 1,4 млн руб. Оставшаяся задолженность — более 1,5 млн руб. — стала предметом судебного разбирательства. Заседание, как уточняет пресс-служба, назначено на 14 сентября 2026 года.

Весной 2024 года в регионе затопило более 30 тыс. домов, из которых около 3,5 тыс. стали непригодными для жилья. Кроме того, была существенно повреждена инфраструктура. Наибольший ущерб понесли Орск, Оренбург и Оренбургский район. Последствия паводка 2024 года устраняются в регионе до сих пор.

Яна Вежлева