Ремонт трамвайных путей на улице Чкалова в Нижнем Новгороде начнется 10 сентября

Реконструкция трамвайных путей на улице Чкалова в Канавинском районе Нижнего Новгорода стартует 10 сентября, сообщили в ООО «Экологические проекты». Подрядчик также заменит контактную сеть на участке 1,6 км, работы завершат в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Из-за реконструкции маршруты трамваев № 27 и № 417А сократят: они будут курсировать до площади Комсомольской, отмечается в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», ООО «Экологические проекты» Корпорации развития Нижегородской области проводит масштабную реконструкцию городской трамвайной сети и трех депо общей стоимостью 50,4 млрд руб. Свыше 102 км уже реконструированы, в 2026 году отремонтируют 40 км пути.

Владимир Зубарев