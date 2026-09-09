В Прикамье стали меньше одобрять выдачу розничных кредитов

Доля отказов по заявкам на все розничные кредиты составила в августе 2026 года в Пермском крае 77,6%. По сравнению с июлем этот показатель вырос на 1,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в регионах РФ в августе 2026 года были отмечены в Забайкальском крае (81,1%), Кемеровской (80,5%) и Иркутской (79,8%) областях. Соответственно, наименьшие доли отказов зафиксированы в Санкт-Петербурге (74,0%), Нижегородской области (74,2%) и Москве (74,3%).