В Казани стоимость работы, которую выполняет мать в семье с одним ребенком, оценили в 38,7 тыс. руб. в неделю или в 154,7 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщила пресс-служба финансового маркетплейса «Сравни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Домашний труд матери в Казани оценили в 154,7 тыс. рублей в месяц

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Домашний труд матери в Казани оценили в 154,7 тыс. рублей в месяц

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве аналогичный объем работы оценили в 237,7 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — в 200,7 тыс. руб., в Екатеринбурге — в 156,2 тыс. руб., в Новосибирске — в 141,6 тыс. руб.

Расчеты основаны на стоимости бытовых услуг и временных затратах семьи с одним ребенком дошкольного или младшего школьного возраста.

По оценке аналитиков, женщина тратит на домашние и связанные с ребенком обязанности в среднем 65,5 часа в неделю. Это соответствует более чем девяти часам в день без выходных. Больше всего времени занимают присмотр за ребенком, гигиена и соблюдение режима дня — 27,5 часа в неделю. Еще 12 часов приходится на приготовление детского питания, 10 часов — на транспортную логистику, 8,5 часа — на уборку и уход за детской зоной, 7,5 часа — на обучение и развитие ребенка.

Анна Кайдалова