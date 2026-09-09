В Безенчуке Самарской области за сутки выпало более 75 мм осадков

Во вторник, 8 сентября 2026 года, на семи метеостанциях Самарской области побиты рекорды по количеству выпавших за сутки осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Безенчуке выпало 75,7 мм осадков. Это на 62,4 мм превышает предыдущий рекордный показатель для этого дня, установленный в 1978 году. На метеостанции Аглос Волжского района зафиксировано 59,6 мм осадков, что на 40,1 мм больше предыдущего максимума для этого дня, зарегистрированного 33 года назад. В Тольятти за сутки выпало 48,6 мм осадков, что на 19,3 мм выше рекорда 1978 года.

В Самаре метеорологи зафиксировали рекорд вторые сутки подряд. На этот раз выпало 26,6 мм осадков, рекорд 33-летней давности для 8 сентября превышен на 6,3 мм. Суточный максимум количества осадков также зафиксирован в Большой Глушице (28 мм), Челно-Вершинах (21,5 мм) и Кинель-Черкассах (18,3 мм),

Андрей Сазонов