Поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана в 2027 году прогнозируются в размере 252,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поступления НДФЛ в Татарстане в 2027 году оценили в 252,7 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Поступления НДФЛ в Татарстане в 2027 году оценили в 252,7 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2028 году ожидаются поступления в размере 271,1 млрд руб., в 2029-м — 290,9 млрд руб.

Налог на прибыль в 2027 году, по прогнозу, принесет 135,6 млрд руб., в 2028-м — 141,1 млрд руб., в 2029-м — 146,7 млрд руб. Акцизы составят 57,8 млрд руб., 59,5 млрд руб. и 59,5 млрд руб. соответственно.

Поступления налога на имущество организаций прогнозируются на уровне 53,5 млрд руб. в 2027 году, 54,9 млрд руб. — в 2028-м и 56,5 млрд руб. — в 2029-м. Транспортный налог должен принести 8,2 млрд, 8,4 млрд и 8,6 млрд руб. соответственно.

Общий объем доходов консолидированного бюджета Татарстана ожидается в размере 619,1 млрд руб. в 2027 году, 648,1 млрд руб. — в 2028-м и 676,9 млрд руб. — в 2029-м.

Анна Кайдалова