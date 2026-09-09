В Башкирии суд восстановил права инвалида на получение жилья

Суд в Мечетлинском районе восстановил 36-летнюю инвалида на учете в качестве нуждающейся в получении жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что решением комиссии инвалида сняли с учета нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма из-за того, что занимаемая площадь жилья превышает установленную учетную норму.

Надзорные мероприятия показали, что основания для ее исключения отсутствовали, право на получение жилья не утрачено.

Прокуратура обратилась в суд с иском, который он удовлетворил.

Майя Иванова