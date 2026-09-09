На полчаса Росавиация закрывала челябинский аэропорт

По решению Росавиации аэропорт Челябинска 9 сентября закрывали на полчаса для обеспечения безопасности полетов. Информация размещена в соцсетях ведомства.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, задерживается пять рейсов после временного закрытия аэропорта. Вовремя не смогут вылететь пассажиры рейсов в Норильск и Сочи. Вернуться в Челябинск по расписанию не получится из Краснодара и Сочи. Ночью в Краснодарском крае действовали авиационная, ракетная и беспилотная опасности. На Южном Урале последний раз угрозу атаки БПЛА объявляли 31 августа.

Виталина Ярховска