Нижегородская полиция раскрыла угон четырех автомобилей с помощью беспилотника

Полиция раскрыла угон четырех автомобилей с помощью беспилотника в Нижнем Новгороде и задержала предполагаемого преступника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По фабуле дела, подозреваемый взломал замки гаража на улице Федосеенко и угнал машину, затем с прилегающей территории похитил еще три автомобиля. Ущерб потерпевшей превысил 671,2 тыс. руб.

Машины обнаружили с помощью БПЛА в лесополосе неподалеку от улицы Ясная и вернули владелице. Подозреваемый арестован, по уголовной статье о краже (158 УК РФ) ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Владимир Зубарев