В Самаре планируют завершить долгострой ЖК «Садовая» до конца года

Строительство ЖК «Садовая» в границах улиц Вилоновской, Садовой, Рабочей и Самарской в Самаре планируют полностью завершить до конца этого года. Об этом сообщает министерство строительства Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что фасад здания полностью готов, ведется внутренняя отделка лестничных клеток и мест общего пользования. Также монтируются вентиляционные системы и ограждения, устанавливаются радиаторы в квартирах. На объекте прокладываются кабельные линии и благоустраивается прилегающая территория. Ежедневно в строительстве принимают участие более 50 человек.

Завершение строительства второй и третьей секций долгостроя позволит восстановить права оставшихся 160 участников долевого строительства.

В ноябре 2024 года сообщалось о завершении строительства четвертой секции ЖК «Садовая», которую ввели с опозданием в три года. Строительство четырехсекционного многоквартирного дома началось в 2003 году. Первую секцию заселили в 2005 году, а дальше начались проблемы со строительством: оформление разрешительной документации, продление договора аренды стройплощадки, согласование повышения этажности. В 2007-2008 годах стройка остановилась окончательно, в 2009 году застройщик начал банкротиться, но продолжал привлекать на объект новых дольщиков. В 2011 году объект признали проблемным. В 2014 году за достройку здания взялось ООО «Стройпроектсервис», входящее в ГК «Град».

Руфия Кутляева