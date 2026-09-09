Валовой региональный продукт Татарстана за восемь месяцев превысил 4,2 трлн руб., увеличившись на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВРП Татарстана за восемь месяцев составил 4,2 трлн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ ВРП Татарстана за восемь месяцев составил 4,2 трлн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Индекс промышленного производства за этот период составил 105,2%. В первом полугодии в экономику республики привлекли 778 млрд руб. инвестиций.

Основной вклад в рост обеспечили обрабатывающие производства, прежде всего предприятия ОПК, и нефтедобыча. При этом в ряде отраслей промышленности и 17 муниципальных образованиях зафиксировано снижение объемов производства.

В 2027 году ВРП Татарстана прогнозируется на уровне 101% к текущему году. Индекс промышленного производства ожидается на уровне 100,5%, объем строительных работ — 101%, сельхозпроизводство — 101,5% в сопоставимых ценах.

Анна Кайдалова