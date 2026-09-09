Нижегородское минимущества обязали принять историческое здание в Варнавине

Варнавинский районный суд обязал министерство имущества Нижегородской области поставить на учет историческое здание кухни в рабочем поселке Варнавино. Как сообщили в суде, объект является памятником истории и культуры областного значения и входит в «Комплекс уездной земской больницы».

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С иском к министерству вышла прокуратура. По решению суда ведомство должно в течение полугода включить здание в реестр имущества, находящегося в собственности Нижегородской области.

Решение в законную силу пока не вступило.

Галина Шамберина