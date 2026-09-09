Жителя Еткульского округа осудили за перепродажу банковских карт

Коркинский городской суд признал виновным 17-летнего жителя Еткульского округа в приобретении банковских карт для последующей их передачи (ч. 5 ст. 187 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2025 году подросток во время учебы в колледже купил у своих соседей по общежитию банковские карты с подключенным дистанционным кабинетом за вознаграждение от 1 тыс. руб. до 2,8 тыс. руб. После юноша перепродал их неустановленному лицу. Принадлежащий фигуранту мобильный телефон конфискован в доход государства.

Виталина Ярховска