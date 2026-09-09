В Башкирии увеличилось число отказов на выдачу кредитов

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Башкирии доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в августе составила 77,6%, увеличившись по сравнению с июлем на 1,1%.

В целом по стране доля отказов равнялась 77,9%, что на 1,3% выше, чем месяцем ранее.

Наибольшие доли отказов были отмечены в Забайкальском крае (81,1%), Кемеровской (80,5%) и Иркутской (79,8%) областях, а также Алтайском (79,7%) и Ставропольском (79,7%) краях, а наименьшие — в Санкт-Петербурге (74%), Нижегородской области (74,2%), Москве (74,3%), а также Воронежской области (74,8%) и Удмуртии (75,0%).

Наиболее серьезная динамика роста доли отказов в августе была зафиксирована в Приморском (+2,3 %), Забайкальском (+2%), Хабаровском (+2%) и Алтайском (+1,9%) краях, а также Иркутской области (+1,9%).

Олег Вахитов